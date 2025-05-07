На Заході біженці бачать для себе більше перспектив.

Українські біженці швидко втрачають бажання повертатися до України навіть після закінчення війни. Тривожні тенденції фіксує нове опитування, проведене у Польщі, повідомляє NV.

Так, останні дані свідчать, що лише третина українок, які зараз перебувають у Польщі, готові повернутись на батьківщину. Ще рік тому плани на повернення до України були у кожної другої біженки.

Серед причин – туманні повоєнні перспективи рідної країни і значно кращі можливості для подальшого життя у країнах Європи.

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"Повертатись в Україну не дуже хочу. Бо тут бачу багато можливостей для саморозвитку. Зокрема у навчанні: програми обміну, у яких брала вже участь, наприклад, в Італії, стипендії, більші перспективи на майбутнє в роботі", – зізналася у розмові з NV 19-річна Марія з Луцька, яка переїхала до Польщі у вересні 2023 року.

За словами дівчини, її непокоїть те, якою Україна вийде з війни навіть у випадку перемоги.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Як писав УНІАН, країни ЄС готуються пролонгувати дозвіл на перебування українських біженців ще на один рік. Поточний режим тимчасового захисту для українців діє до березня 2026 року, і оскільки кінця та краю війни досі не видно, ймовірно, доведеться продовжити цей режим знову.

Також ми розповідали, що переважна більшість українців, які перебувають в Польщі, не планують назавжди залишатися в цій країні. Однак і повертатися додому вони теж не хочуть – більшість розглядають можливість переїзду в інші країни Європи.

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