Соціологи кажуть, що хвиля солідарності між двома народами стрімко спадає.

Переважна більшість українців, які перебувають в Польщі, не планують назавжди залишатися в цій країні. Про це свідчать результати соціологічних опитувань, які публікує польська редакція Business Insider.

Дослідження показало, що майже 90% українців позитивно оцінюють ситуацію з роботою в Польщі. Однак загалом рівень позитивного ставлення українців до Польщі та поляків поступово знижується: зараз він становить 64, хоча нещодавно цей показник був на рівні 70%.

Цікаво, що українські жінки більш позитивно налаштовані щодо Польщі, ніж чоловіки – 69% проти 56%. Соціологи пояснюють це тим, що саме жінки отримали широку підтримку поляків на початку війни.

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Крім того, збільшилася частка українців, які нейтрально ставляться до Польщі – зараз їх 32,75%, що на 6 відсоткових пунктів більше, ніж рік тому.

Хоча загалом більшість українців все ще позитивно сприймають Польщу, лише 14% розглядають можливість довготривалого перебування в цій країні.

Ставлення поляків до українських робітників також змінюється у не найкращий бік. Так, позитивно сприймають українців лише 23% опитаних, що на 12 процентних пунктів менше, ніж рік тому. 48% мають нейтральне ставлення. При цьому негативно ставляться до українців 24% поляків, що на 6 відсоткових пунктів більше минулорічних показників.

"У стосунках між поляками та українцями помітні поступові зміни. Початкова хвиля солідарності поступається місцем повсякденним викликам – як у соціальній, так і в економічній сфері", – коментує дослідження експерт з ринку праці Кшиштоф Інглот.

Українські біженці за кордоном

Як писав УНІАН, у Латвії майже 18 600 громадян України втратили статус тимчасового захисту. Причина в тому, що вони не продовжили свою посвідку на проживання.

Також ми розповідали, що українські біженці у США бояться, що Трамп вижене їх з країни. На початку квітня українські біженці отримали лист, у якому їх закликали покинути США, але пізніше це повідомлення назвали помилкою.

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