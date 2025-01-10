Поштовий лист з дев’ятьма марками обійдеться у 600 гривень.

Укрпошта випустила нову марку, яка містить посилання на висловлювання Зеленського: "‎Будапештський меморандум – це х***я"‎. Придбати нові марки можна у "‎Поштовому маркеті"‎ - інтернет-магазині Укрпошти.

"‎Ну, і щоб завершити цей веселий день, як обіцяв, марку "Будапештський меморандум - це х...я" можна придбати онлайн. Як завжди, Соломонове рішення - новинку випущено в рамках проєкту "Власна марка"‎, - прокоментував випуск марки генеральний директор акціонерного товариства Ігор Смілянський.

Як відомо, раніше пропозиція випустити цю марку отримала неоднозначну реакцію у соцмережах. Зокрема, керівництво Укрпошти розкритикували за зловживання у своїй продукції ненормативною лексикою.

Відео дня

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський нецензурно висловився у подкасті американського журналіста Лекса Фрідмана. Зокрема, він жорстко розкритикував Будапештський меморандум.

Мова йде про міжнародну угоду, яку уклали 5 грудня 1994 року Україна, Росія, Велика Британія і США. Вона містила політичні гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Згідно з меморандумом, країни-підписанти зобов’язувались серед іншого поважати незалежність, суверенітет та кордони нашої держави.

Нові українські марки

Раніше УНІАН повідомив, що працівники "Укрпошти" представили першу марку в цьому році під назвою "Iʼm fine". Вона відтворює однойменну інсталяцію.

Не ній можна бачити артефакти війни, які були зібрані на деокупованих територіях.

Зображення складається з прострілених вуличних знаків, сонячних панелей, супутникових антен, а також знищених знаків назв міст і розбитих парканів. Тираж нового поштового випуску - 500 тис екземплярів.

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