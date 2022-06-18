Управління з питань охорони культурної спадщини вже подало документи до Дніпропетровської військової адміністрації щодо виключення бюсту Федорова з держреєстру пам’яток.

У Дніпрі демонтують пам’ятник генерал-майору НКВС Олексію Федорову, який стоїть у центрі міста, біля парку ім. Глоби.

Про це повідомили в управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради, передає радіо Свобода.

Управління вже подало документи до Дніпропетровської військової адміністрації щодо виключення бюсту Федорова з Державного реєстру нерухомих пам’яток України місцевого значення.

За даними управління, ця пам’ятка увічнює ім’я Олексія Федорова (1901 –1989) – радянського партійного та державного діяча, двічі Героя Радянського Союзу. Він був учасником встановлення радянської влади в Україні у 1917–1920 роках, потім – генерал-майором НКВС СРСР.

У 40-і роки, працюючи на посаді першого секретаря Херсонського обкому КП(б)У, був одним із виконавців сталінської продовольчої політики в Україні, яка призвела до голоду 1946–1947 років. Очолював комісію у справах колишніх партизанів і підпільників при Президії Верховної Ради УРСР, яка виконувала, зокрема, "фільтраційні" функції щодо людей, які перебували на окупованій території під час війни.

Після рішення про зняття пам’ятки з обліку, яке має затвердити Міністерство культури, монумент демонтують.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня в Одесі через фейки окупантів демонтували зенітну гармату часів Другої світової війни, що стояла біля школи.

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