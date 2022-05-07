На місці події були присутні правоохоронці, які спостерігали за демонтажем.

У місті Коростень Житомирської області вранці демонтували пам’ятник "Молоді ХХ століття".

Про це кореспонденту УНІАН розповіли місцеві активісти.

"Поки у всіх містах України прибирають усе, що пов'язано з комуністичним минулим, очільники Коростеня вкотре проігнорували закон "Про декомунізацію". Мова йде про пам'ятник "комсомольцям" (пам’ятник "Молоді ХХ століття", - ред.), який за вісім років влада міста так і не спромоглась демонтувати. Тому, коростенські активісти вирішили самостійно знищити комуністичні пам’ятники в місті", - наголосили місцеві активісти.

На місці демонтажу знаходилися поліцейські, які не заважали активістам демонтувати пам’ятник "Молоді ХХ століття" у Коростені.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня на площі Перемоги у Житомирі демонтували радянський танк. Танк Т-34 на площі Перемоги в Житомирі було встановлено на честь 20-річчя перемоги над німецько-фашистськими військами у Другій світовій війні. Урочисте відкриття відбулося 9 травня 1965 року.

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