Міноборони РФ розповсюдило неправдиву інформацію про дислокацію складу зі зброєю ЗСУ в одеській школі.

В Одесі через фейки окупантів демонтували зенітну гармату часів Другої світової війни, що стояла біля школи.

Про це повідомила депутат Одеської міської ради Світлана Осауленко на своїй сторінці у Facebook.

Історичну зброю, яка давно не функціонує, сьогодні прибрали з постаменту у зв'язку з тим, що напередодні Міноборони РФ у своєму офіційному зведенні заявило, що біля школи №56 нібито обладнаний склад зброї і боєприпасів. Крім того, викопані траншеї, розгорнуто опорний пункт, а "евакуація жителів з довколишніх будинків не здійснювалася".

Депутат Осауленко 2 червня відвідала зазначений навчальний заклад. Вона заявила, що в школі і поруч з нею немає жодних воєнізованих формувань. Траншеї, про які заявили окупанти, вириті підрядною організацією, яка до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почала ремонтні роботи, в тому числі щодо заміни комунікацій. Однак роботи з прокладання труб не завершені і траншеї, в яких зараз лежать труби, залишилися відкритими (не засипані землею).

"Зброєю", про яку заявили окупанти, є зенітна гармата часів Другої світової війна, яка багато років біля школи стояла на постаменті. Вона є свого роду пам'ятником: за деякими даними, це - одне із знарядь, яким захисники Одеси відбивали авіаційні атаки фашистів у 1941 році.

Як зазначила Осауленко, 2 червня гармату з постаменту зняли і, ймовірно, відвезуть на меморіал 411-ї батареї. На підтвердження своїх слів депутат оприлюднила відеозапис і фотографії.

Раніше у соцмережах поширили "новину" про те, що на території Одеської кіностудії розміщено важке озброєння та установку ППО ЗСУ.

Також окупанти розповсюджували фейк про командний пункт ЗСУ в Одеській обласній лікарні та у одеських катакомбах.

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