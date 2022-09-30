Зеленський відреагує пізніше у відеозверненні, тому що зараз він бере участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони.

В Офісі президента України не дивилися промову Володимира Путіна, який оголосив про анексію територій України.

Про це інформує Суспільне, якому дав коментар прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Зеленський відреагує пізніше у відеозверненні, тому що зараз він бере участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони.

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Референдуми на окупованих територіях України та їхні наслідки – що варто знати

Нагадаємо, 30 вересня Путін повідомив, що окуповані території України (Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області) увійдуть у склад РФ.

"Упевнений, що Федеральні збори підтримають конституційні закони про прийняття та створення в Росії чотирьох нових регіонів, суб'єктів Російської Федерації, тому що це воля мільйонів людей", - сказав диктатор.

23-27 вересня рашисти провели псевдореферендуми на окупованих територіях.

Під час виступу перед Федеральними Зборами Путін наговорив багато кумедної маячні. Зокрема, диктатор заявив, що "США досі фактично окуповують Німеччину, Японію, Республіку Корея, і при цьому цинічно називають їх рівноправними союзниками".