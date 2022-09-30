Захід хоче бачити Росію колонією, вважає російський лідер.

Під час виступу перед Федеральними Зборами російський диктатор Володимир Путін зробив низку суперечливих заяв, звинувачуючи країни Заходу, перш за все – США.

Зокрема, Путін заявив, що "США досі фактично окуповують Німеччину, Японію, Республіку Корея, і при цьому цинічно називають їх рівноправними союзниками".

Він також висунув конспірологічну теорію про тотальне стеження за лідерами цих країн.

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"Що це за союзництво таке? Весь світ же знає, що за керівниками цих країн стежать, першим особам встановлюють пристрої для прослуховування, не тільки в службових, але і в житлових приміщеннях. Це справжня ганьба і для тих, хто це робить, і для тих, хто як раби мовчки і покірно ковтає це", – сказав він.

За словами Путіна, Захід знімає ренту як гегемон, їм критично важливо, щоб всі країни здали суверенітет на користь США. Для Росії, за його словами, також є загроза.

"Захід хоче бачити Росію колонією, невільним суспільством", – упевнений російський президент.

Ядерний шантаж Путіна

Російський диктатор Володимир Путін не вперше заявляє про те, що країни Заходу, зокрема – США, створюють загрози для Росії.

21 вересня президент РФ Володимир Путін, оголошуючи про мобілізацію на війну проти України, він пригрозив всьому світу ядерною зброєю і заявив, що це Росію шантажують ядерним ударом.

"Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза Вітрів може розвернутися і в їхній бік", – заявив він.

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