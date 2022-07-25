Прикордонники проводять всі належні заходи з фортифікаційного укріплення кордону та обладнання місць укриття.

У Сумській області прикордонники укріплюють кордон з Російською Федерацією.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у Telegram.

Зокрема, голова ДПСУ Сергій Дейнеко перевірив, як прикордонники укріплюють кордон і стримують російську агресію.

"Через постійні обстріли Сумська ділянка не менш небезпечна, ніж інші напрямки. Попри відсутність ударного угруповання для вторгнення підрозділи армії РФ щодня продовжують здійснювати обстріли прикордоння Сумщини, застосовуючи артилерію та авіацію. Однак бійці ДПСУ разом з іншими силами оборони України вживають усіх необхідних дій для посилення кордону", - йдеться у повідомленні.

За словами Дейнека, прикордонники чітко розуміють завдання, проводять всі належні заходи з фортифікаційного укріплення кордону та обладнання місць укриття.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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