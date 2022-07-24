Окупаційна армія зазнає втрат в особовому складі, але продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

Українські воїни відбили штурми окупантів на декількох напрямках у Донецькій області, у двох місцях тривають бойові дії.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 24 липня у Facebook.

Зокрема, на Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного.

"Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху", - повідомили у Генштабі.

Крім того, на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне.

"Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти з втратами відійшли", - сказано у повідомленні.

Також на Бахмутському напрямку супротивник обстріляв українські війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, ворог завдав авіаудару неподалік Бахмута.

"Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я", - інформують у Генштабі.

Разом з тим на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку з безпілотних літальних апаратів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. "Українські захисники теж в боргу не залишаються", - додали у Генштабі.

Також поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї.

Крім того, у Херсонській області окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього вони намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка.

"Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив", - додали у Генштабі.

Окремо сказано, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.

На Харківському напрямку супротивник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.

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