За результатами операції окупанти відступили на свої позиції - на крайній рубіж оборони.

Збройні сили України на Херсонському напрямку знищили командно-спостережний пункт Росгвардії, який намагався проводити контрнаступ.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми не стоїмо на місці, ми просуваємось... Водночас саме результати інформаційної нестабільності у деяких осіб відгукнулись вчора таким контрнаступом, який в Бориславському районі окупанти спробували у двох напрямках зробити, але не мали успіху, і наші позиції лишились укріпленими, міцними. Ми продовжуємо свою роботу, а вони відступили на свої позиції, на той крайній рубіж оборони, який вони облаштували і укріпилися там залізобетонними конструкціями", - розповіла Гуменюк.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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