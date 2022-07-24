Росія готує підґрунтя для проведення "референдумів" на окупованих територіях, йдеться у звіті розвідників.

Наступальні дії росіян на Бахмутському напрямку "маломасштабні", прогрес у них "мінімальний".

Про це йдеться у звіті британської розвідки в Twitter.

У МО Британії звернули увагу на нещодавні слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито "розширення географії" "звільнення" українських земель.

Це майже напевно неправда, відзначили військові аналітики. Оскільки збереження довгострокового контролю над цими районами майже напевно було початковою метою вторгнення.

Окупаційна влада захоплених після 23 лютого міст відкрито обговорює проведення незаконних референдумів ще з середини березня.

"Існує реальна можливість того, що Лавров зробив коментарі, щоб підготувати підґрунтя для проведення "референдумів" на окупованих територіях за межами Луганська і Донецька", - вважають у розвідці.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, ЗСУ, імовірно, проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Але припускають, що інформація може бути вже не актуальною.

Українські війська продовжують знищувати склади з боєприпасами РФ, що може уповільнювати просування окупантів.

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