Якщо обмеження введуть, то вони будуть діяти п'ять років.

Міністерство реінтеграції України склало список осіб, щодо яких необхідно ввести санкції. До переліку потрапили всі, хто причетний до вилучення та знищення українських архівів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила прес-служба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"До фізичних та юридичних осіб, які причетні до вилучення та знищення документів в архівних установах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Криму та м.Севастополі, будуть застосовані санкції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення прийнято на засіданні уряду 12 липня. При цьому зазначено, що обмеження діятимуть п'ять років.

Що передбачають санкції:

блокування активів;

заборона на виведення капіталів за межі України;

заборона передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності та інше.

Пропозиції щодо санкцій передадуть на розгляд РНБО.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС. Також розграбована і знищена в Чорнобилі сучасна аналітична лабораторія вартістю 6 мільйонів євро.

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