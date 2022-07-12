Гроші передадуть до фонду для підтримки українців.

Європейський союз готує директиву про конфіскацію арештованих російських активів за рішенням суду. Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс після прибуття на Раду міністрів у Празі розповів, що гроші надійдуть до Фонду Євросоюзу для підтримки населення України.

Про це повідомляє RTBF.

"Ми просуваємося дуже швидко. Директива буде схвалена в жовтні", - додав Рейндерс.

За словами єврокомісара, після прийняття цієї директиви спроба обійти санкції буде внесена до списку кримінальних злочинів в ЄС.

Зазначається, що з €13,8 мільярда активів російських олігархів та інших організацій, заморожених в країнах Євросоюзу, понад €12 мільярдів заморожені всього в п'яти державах.

Наприкінці червня оперативна група західних союзників, яка відповідає за відстеження активів російської еліти (Repo), повідомила, що активи на суму $30 мільярдів, що належать російським олігархам або елітам, які перебувають під санкціями, були заблоковані. Також заморозили близько $300 мільярдів Центробанку.

До цієї цільової групи входять США, Австралія, Франція, Канада, Німеччина, Японія, Італія, Велика Британія та Європейська комісія.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, що серйозні санкції, які дійсно вб'ють економіку Росії, ще попереду. Основна санкція буде "бити" по найболючішому місцю країни-агресора - по нафті

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