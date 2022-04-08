У Чорнобилі знищена аналітична лабораторія вартістю 6 млн євро.

Російські окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олександр Сирота.

"Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась курва просто викинула в смітник", – написав він, додавши фото із паперами у смітнику.

Як повідомляє в Telegram НАЕК" Енергоатом", практично всі офісні приміщення в будівлях у зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті й повністю розкрадені.

Також розграбована та знищена у Чорнобилі сучасна аналітична лабораторія вартістю 6 млн євро.

"Вона була унікальним комплексом із потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, а також на стадії досліджень та розробки технологій", – зазначається в повідомленні.

З приводу радіаційного фону у Держагентстві з управління Зоною зазначили, що загальні висновки поки робити рано. Але точкові виміри показали суттєві рівні для місцевості, в якій їх проводили.

Наголошується, що відвідувати Чорнобильську зону та перебувати в ній наразі вкрай небезпечно, через наслідки перебування там російських збройних формувань. Існують великі радіаційні ризики, вибухові загрози та логістичні перешкоди.

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