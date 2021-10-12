З'являться такі камери у Києві та Харкові або Дніпрі.

В Україні в листопаді у Києві та ще одному місті у рамках пілотного проекту запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає ТСН.ua.

Кузін пояснив, що йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційоване ВООЗ і підтримане МОЗ. За словами головного санітарного лікаря, "завдяки встановленню відеокамер буде відбуватися деперсоналізована оцінка умовного відсотку дотримання протиепідемічних норм".

"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, і скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції. Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. Пілот планується зробити в двох великих містах - Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот буде запущене не раніше аніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати за два тижні", - сказав він.

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Головний санлікар наголосив, що за умови використання такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних чи конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

"Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання чи недотримання, або типу недотримання протиепідемічних вимог", - зазначив Кузін.

На уточнююче запитання, яке покарання чекає на порушників, Кузін відповів: "М'яко кажучи, це пілот з відстеження загального відсотку протиепідемічних вимог. Але водночас для людей, які порушують протиепідемічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі Україні і передбачене покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні".

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

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Автор: Леся Лещенко