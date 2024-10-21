Валерій Залужний написав книгу про своє життя і планує випустити її у складі трилогії.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав першу з власної трилогії книгу під назвою "Моя війна".

Вона написана в жанрі "Біографії та мемуари" - там розповідається про події, які відбулися в житті нинішнього посла України у Великій Британії від дитинства і до 24 лютого 2022 року, заявляє "Бабель" із посиланням на джерела з оточення Залужного.

Також повідомляється, що кілька розділів у книзі "Моя війна" все ж таки присвячені повномасштабній війні Росії проти України. ЗМІ пише, що Залужний планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії замість того, щоб долучитися до будь-якого політичного проєкту. До того ж, за словами джерел з його оточення, він не збирається йти в політику - тож книжку, яка вже незабаром з'явиться в книжкових магазинах, не варто вважати стартом політичної кар'єри.

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У матеріалі йдеться про те, що Залужний уже працює над другою книжкою, яка матиме назву "Наша війна". Третя матиме назву "Їхня війна".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Залужний різко розкритикував "слабкість Заходу" за втрачену можливість завершити війну. Це, за його словами, почалося ще 2008 року.

Крім того, Залужний пояснив, чому він проти зниження мобілізаційного віку. Він розповів, що завжди був проти цього рішення, бо молоді українці потрібні Україні майбутнього.

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