Він розповів, що військовим старшого віку працювати певною мірою важче через те, що вони мають пострадянський менталітет.

Екс-головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол у Великобританії Валерій Залужний переконаний, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік.

За його словами, вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України, а знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі, повідомляють "Букви".

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось - їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", - заявив Залужний на зустрічі з українськими студентами у Лондоні.

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Він розповів, що військовим старшого віку працювати певною мірою важче через те, що вони мають пострадянський менталітет.

"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це "може зробити хтось інший" за них", - пояснив ексголовком.

На думку посла, примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому разі. Він додав:

"Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди".

Розмови про зниження мобілізаційного віку в Україні

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко стверджує, що окремі американські чиновники вважають, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Він також вважає, що цого варто знизити.

"Нехай не з 18, а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати, і всі разом воювати за нашу країну. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати - з 25. Я не знаю, хто це придумав", - пояснив Костенко.

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