Українській армії потрібні люди, але є значно більша потреба в техніці та зброї. Про це в етері "24 Каналу" заявив військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов.
"Просто набирати людей можна, але це позбавлено будь-якого сенсу. Адже насправді потрібні арта, ракети, міни для мінометів, кулемети, техніка, літаки, дрони, оператори дронів", - зазначив Сазонов.
Він додав, що в армії є потреба в особовому складі, особливо в молодих людях. Однак наразі питання зменшення мобілізаційного віку не розглядається.
"Людей не вистачає, особливо молодих, які гарно впораються з дронами. Особливо молодих, а не тих, кого ТЦК присилає. Таке, що люди приходять і відразу йдуть на шпиталь. Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися. Люди потрібні, але більше потрібна техніка та зброя. Тому зараз призив 18-25 річних не розглядається. Тільки контракт, тільки за власним бажанням", - додав Сазонов.
Мобілізація в Україні: важливі новини
Напередодні нардеп Єгор Чернєв заявив, що ані від Генштабу, ані від Міноборони не надходило запитів до Верховної ради з проханням зменшити мобілізаційний вік в Україні.
Також раніше це питання коментував Володимир Зеленський. Він відзначав, що заклики зменшити мобілізаційний вік від партнерів є. Однак наразі для України важливіше озброїти вже існуючі бригади.