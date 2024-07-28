Вбивство Фаріон: адвокат відповів, чи може підозрюваний мобілізуватись у ЗСУ

У статусі підозрюваного, каже Ігор Сулима, зробити це неможливо.

Адвокат В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, Ігор Сулима розповів, чи зможе він просити про свою мобілізацію до лав Сил оборони України.

"Наразі він у статусі підсудного. Отже, не може бути мобілізованим до вироку суду", - розповів адвокат у коментарі "Апострофу".

Втім, після вироку суду Зінченко може отримати таке право. Згідно із законом, навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві, на мобілізацію до війська не мають право ув’язнені, які вбили від двох людей.

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Сулима наголосив, що представлені наразі слідством докази не доводять провину його підзахисного.

"У будь-якій західній країні справа з такими доказами розвалилася б одразу", - зазначив Сулима.

За його словами, ще треба дочекатися результатів експертиз. Сам Зінченко своєї провини не визнає.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження. Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Також правоохоронці перевіряють його причетність до неонацистського руху, центр якого розташований в РФ, його зв'язки на території України та мотиви вчинення цього злочину.

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