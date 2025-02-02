Радник Зеленського заявив, що необхідно враховувати в цій ситуації.

План спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога про те, що Україна має провести вибори до кінця року, є провальним, навіть якщо буде перемир'я з РФ, вважає радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

При цьому він заявив, що складно повністю оцінити позицію Келлога з цього питання.

"Але якщо його план - це тільки припинення вогню і вибори, то це провальний план - [кремлівського диктатора] Путіна не залякати тільки цими двома речами", - написав Литвин у соціальній мережі X (Twitter).

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За словами радника президента України, Росія продовжує знаходити нові способи обходу санкцій і заробітку грошей на нафтопродуктах, а також, паралельно з цим, нарощувати виробництво боєприпасів і ракет. Це робиться не для того, щоб "поважати демократичних сусідів".

"Військовий союз Росії з Північною Кореєю - це явно не дотримання режиму припинення вогню", - наголосив Литвин. Тому він вважає, що було б краще побачити "більш глибокий підхід" з боку західних партнерів України щодо повномасштабної війни. Але водночас Трамп глибоко і мудро говорить про ситуацію і про те, що він дійсно може чинити тиск на Путіна.

"Ось чому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом щодо припинення війни і забезпечення міцного миру", - підсумував Литвин.

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Раніше УНІАН повідомляв, що досягнення прогресу щодо України можливе протягом найближчих 100 днів, вважає Кіт Келлог. "Я б хотів сказати, що йдеться про місяці, а не про роки. Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі", - зазначив він.

Крім того, Келлог заявив, що Трамп не відкидає купівлю зброї для України за рахунок заморожених активів РФ. "Це одна частина головоломки, яку потрібно обговорити, і вона буде на столі з президентом для обговорення, але це не та частина, яка вирішить проблему. Але це цікавий момент, і його варто обговорити", - пояснив Келлог.

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