Келлог сказав, що розраховує на досягнення прогресу щодо України в найближчі 100 днів.

Завершення війни в Україні відповідає інтересам усього світу, включно зі США, заявив спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог в ефірі Fox News. Він також заявив, що розраховує на досягнення прогресу в найближчій перспективі.

"Думаю, у нас є хороший, надійний план, щоб просунутися вперед, почати говорити і працювати над цим", - сказав він.

Келлог сказав, що розраховує на досягнення прогресу щодо України в найближчі 100 днів.

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"Я б хотів сказати, що йдеться про місяці, а не про роки. Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі... Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо: або на стадії перемир'я, або міцного миру", - зазначив він.

Він також підкреслив, що на відміну, від Афганістану, де процес розтягнувся на чотири роки, у питанні війни в Україні має бути "короткострокове рішення для обох сторін".

Він зазначив, що це вигідно також для Сполучених Штатів, і для всього світу.

"Трамп знає, де чинити тиск. І більш важливо те, що він створить важіль тиску як на українців, так і на росіян", - зазначив він.

На питання щодо посилення санкцій проти Росії та збереження поставок зброї Україні, Келлог сказав: "Це вирішуватиме президент США. Але я впевнений, що він розуміє, де потрібно чинити тиск, а де - ні".

Він додав, що Трамп "чудовий переговорник і знає, як цим користуватися".

"Зараз ми обговорюємо можливі варіанти та надаємо йому всі інструменти для ухвалення рішень", - зазначив Келлог.

Трамп і війна в Україні

Дональд Трамп заявив, що проводить "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни в Україні.

"Я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити цю війну. Ми вже проводимо серйозні переговори. Вони заплановані і тривають. Ми ведемо дуже важливі обговорення, спрямовані на те, щоб покласти край цій війні, досягнувши домовленості з Росією", - сказав він.

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