Відстрочки є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою відстрочки від мобілізації, які видавалися раніше через "Дію" чи Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

"Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року", - йдеться у опублікованій на урядовому порталі постанові № 1332 від 22 листопада.

Також зазначається, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Відео дня

Згідно тексту постанови, анулювання зазначених відстрочок здійснюється у разі:

закінчення строку їх дії;

завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт і послуг для забезпечення потреб ЗСУ;

позбавлення підприємства статусу критично важливого;

ліквідації органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

звільнення військовозобов’язаного з державного органу, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного підприємства);

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством, установою, організацією;

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.

Бронювання працівників – останні новини

15 листопада уряд оновив критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Так, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки. Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом тепер буде обов’язковим пунктом, аби бронювати своїх працівників.

З 1 грудня в Україні змінять підходи до бронювання працівників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться визначення статусу "критичного" підприємства, урахування рівня зарплат, регіональних та галузевих критеріїв.

Вас також можуть зацікавити новини: