Для цього необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит, система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку.

Відсьогодні у застосунку "Резерв+" запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. "Через "Резерв+" вже оформлено чи поновлено 150 тис. відстрочок. І тепер вони доступні й для багатодітних батьків, що мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі. Продовжуємо працювати над взаємодією із Єдиним реєстром боржників, щоб стали доступними відстрочки для багатодітних батьків усіх типів", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім багатодітних батьків, сервіс онлайн-відстрочок доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, та студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

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В Міноборони підкреслили, що онлайн-відстрочка працює дуже просто - треба авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

"Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації. Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян", - заявили в міністерстві.

Застосунок "Резерв+"

У Міноборони прагнуть перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції ТЦК у взятті військовозобов'язаних на облік. Водночас, мова не йде про розформатування ТЦК.

Зокрема, стало відомо, як у 2025 році відбуватиметься автоматичне взяття на облік. "Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру", - пояснила Черногоренко.

Вона також сказала, що наразі відбувається відповідна робота, і потрібно у законодавство вносити деякі зміни.

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