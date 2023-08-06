Вадим Денисенко очікує втечі населення з України в разі відкриття кордонів.

Керівник Інституту майбутнього та радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пропонує заборонити чоловікам виїздити з України навіть після війни – принаймні у перші три роки. Цими думками він поділився у своєму Фейсбуці.

"Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація", – написав він.

На думку Денисенка, в разі відкриття кордонів "одним махом" за межі України негайно виїдуть ще мільйон громадян на додачу до тих, хто вже знаходяться там.

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"Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню – лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль", - написав він.

Публікація одразу викликала бурхливу реакцію аудиторії. Користувачі залишили понад 2 тисячі коментарів. Хтось згоден з Денисенком.

"Мене теж бентежить те, скільки жінок мріє забрати чоловіків за кордон, і взагалі – скільки сімей виїхати. А хто тоді Україну будуватиме?" – пише користувачка Фейсбуку.

Проте таких компліментарних коментарів не дуже багато. Більшість або висміяли пропозицію, або відверто розсердилися на неї.

"Якщо ми так зробимо – ми поховаємо країну. Бо ось тоді звідси точно збіжить все живе. І зароблять на цьому менти та погранці. А також їхній дах у владі. Я би концентрувався на створенні тут режиму максимального сприяння будь-якому бізнесу. Ось це буде найкращим стимулом. Гроші та робота – не треба видумувати щось складне. Заборонами людей не прикріпиш", – пише автор одного за найпопулярніших коментарів.

"От після таких думок дехто вже прийняв рішення виїхати. А якщо заборони подовжити на 3 роки, то через 3 роки точно 50% сімей залишить Україну. НАВПАКИ, прямо зараз треба звільнити Україну від моделі кріпацтва у всіх сферах, дати такі умови легкості ведення бізнесу (піднятись з 170 місця на 1) щоб черга стояла з тих хто хоче повернутись і всіх вільних і підприємливих людей світу і їх інвестицій", – погоджується з ним інший користувач.

Заборона на виїзд чоловіків за кордон

У перший день повномасштабного російського вторгнення українська влада заборонила виїзд усім військовозобов’язаним. Теоретично це означало би заборону на виїзд і для частини жінок, але пізніше стало відомо, що жінки можуть вільно перетинати кордон, навіть військовозобов'язані. Єдиний виняток – жінки, що обіймають певні важливі посади у державних та місцевих органах влади.

Що ж стосується чоловіків, то вони можуть покинути межі держави лише за однієї з нижче наведених умов:

за наявності рішення медичної комісії про непридатність до військової служби;

за наявності документа, який підтверджує статус інваліда I-III групи;

батьки трьох та більше дітей;

батьки-одинаки неповнолітньої дитини;

чоловіки, які супроводжують хворого близького родича чи родича з інвалідністю;

чоловіки, які постійно проживають за кордоном і можуть підтвердити це спеціальними відмітками в паспорті.

Крім того, чоловіки можуть отримати спеціальний тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон, якщо це в інтересах держави. Йдеться про діячів культури, моряків і залізничників, спортсменів, водіїв-міжнародників, волонтерів тощо.

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