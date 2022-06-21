Серед міст, які влада Тайваню допоможе відновити, виявилася Буча.

Тайвань допоможе відновити після атак росіян кілька українських міст. Буча, Харків, Чернігів, Одеса, Суми та Запоріжжя отримають фінансову та матеріальну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Бучанська міська рада.

Міський голова Анатолій Федорук провів онлайн-зустріч з Міністром закордонних справ Тайваню Джозефом Ву.

"Звірства в Бучі - це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати. Тайвань і далі буде підтримувати українців і допомагати у відновленні", - заявив Тайванський дипломат.

Також допомогу отримає Харків, Чернігів, Одеса, Суми та Запоріжжя.

Різанина в Бучі - що відомо

24 лютого війська РФ вдерлися в Україну. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Бучі. Населений пункт опинився під контролем окупантів.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. Потім захисники нашої країни виявили в місті братські могили. Загинули сотні людей, на тілах убитих були ознаки насильницької смерті. На узбіччях Бучі лежали трупи застрелених жінок, які противники не встигли спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили 403 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, зараз військові досі знаходять тіла закатованих людей. Групу жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

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