За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора поліція викрила зловмисника, який під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області співпрацював з ворогом.
Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року житель села Луб’янка Бучанського району надавав російським окупантам інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з 2014 року та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю та могли чинити опір ворогу.
Зокрема, зрадник надав загарбникам інформацію щодо одного з учасників АТО, після чого він був підданий тортурам та катуванням.
Також відомо, що підозрюваний, добре знаючи місцевість Бучанського району, показував російським армійцям у лісосмугах позиції для вигідного розташування їх військової техніки з метою здійснення обстрілів території України та місць дислокування військовослужбовців Збройних сил України.
Надалі зрадник був завербований російськими окупантами та з метою продовження своєї злочинної діяльності на користь ворога намагався потрапити на службу до лав Збройних сил України.
Повідомляється, що у ході проведення обшуків за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку, карти Київщини з відмітками місцевості та інші речові докази.
За результатами проведення слідчих дій вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Раніше The New York Times опублікував відеодокази страти вісьмох чоловіків у Бучі російськими десантниками та ідентифікував особи жертв.
Бучанська різанина
Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур.
У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.