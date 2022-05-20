За скоєне йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора поліція викрила зловмисника, який під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області співпрацював з ворогом.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року житель села Луб’янка Бучанського району надавав російським окупантам інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з 2014 року та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю та могли чинити опір ворогу.

Зокрема, зрадник надав загарбникам інформацію щодо одного з учасників АТО, після чого він був підданий тортурам та катуванням.

Також відомо, що підозрюваний, добре знаючи місцевість Бучанського району, показував російським армійцям у лісосмугах позиції для вигідного розташування їх військової техніки з метою здійснення обстрілів території України та місць дислокування військовослужбовців Збройних сил України.

Надалі зрадник був завербований російськими окупантами та з метою продовження своєї злочинної діяльності на користь ворога намагався потрапити на службу до лав Збройних сил України.

Повідомляється, що у ході проведення обшуків за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку, карти Київщини з відмітками місцевості та інші речові докази.

За результатами проведення слідчих дій вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше The New York Times опублікував відеодокази страти вісьмох чоловіків у Бучі російськими десантниками та ідентифікував особи жертв.

Бучанська різанина

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур.

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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