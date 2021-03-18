З квітня в Україні іспити з теоретичної підготовки та перепідготовки водіїв проводитимуться за оновленими тестами.
Читайте такожВ Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДРПро це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«З 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений у нас на сайті», – говориться у повідомленні.
Зазначається, що екзаменаційні білети актуалізували, врахувавши пропозиції від експертів та зміни в законодавстві.
Нові тести для водіїв: що відомо
Повідомляється, що оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.
До того ж у сервісному центрі продовжують збирати пропозиції до питань у білетах за такими напрямками:
- правила дорожнього руху;
- будова та експлуатація транспортних засобів;
- основи безпечного водіння;
- основи права в області дорожнього руху;
- надання першої медичної допомоги.
Відомо, що з метою актуалізації білетів чотири місяці тому в Україні запустили «Банк екзаменаційних питань з ПДР».
«Викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі досі активно надають свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. За цей час надійшла загалом 91 ініціатива», – говориться в повідомленні.
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