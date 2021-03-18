Оновлена теоретична частина іспиту міститиме низку "нових та цікавих дорожніх ситуацій".

З квітня в Україні іспити з теоретичної підготовки та перепідготовки водіїв проводитимуться за оновленими тестами.

Читайте такожВ Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДРПро це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«З 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений у нас на сайті», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що екзаменаційні білети актуалізували, врахувавши пропозиції від експертів та зміни в законодавстві.

Нові тести для водіїв: що відомо

Повідомляється, що оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.

До того ж у сервісному центрі продовжують збирати пропозиції до питань у білетах за такими напрямками:

правила дорожнього руху;

будова та експлуатація транспортних засобів;

основи безпечного водіння;

основи права в області дорожнього руху;

надання першої медичної допомоги.

Відомо, що з метою актуалізації білетів чотири місяці тому в Україні запустили «Банк екзаменаційних питань з ПДР».

«Викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі досі активно надають свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. За цей час надійшла загалом 91 ініціатива», – говориться в повідомленні.

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Автор: УНІАН