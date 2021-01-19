Цьогоріч в умовах пандемії Водохреще прогнозують не таке велелюдне, як зазвичай.

В Одесі ще до світанку освятили воду на пляжі Ланжерон, а відчайдухи встигли пірнути у холодне море.

Читайте такожУ Житомирі через карантин не освячуватимуть воду в ГідропаркуПро це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок". Також опубліковано відео нічних купань.

Зазначається, що вдень в одеситів є шанс зануритися в море, що парує. Приголомшливе відео зняли у приморському місті напередодні.

Цьогоріч в умовах пандемії Водохреще прогнозують не таке велелюдне, як зазвичай. Масові й офіційно організовані купання в багатьох містах країни через карантин скасували.

Купання на Водохреще: що потрібно знати

Щорічно 19 січня відзначається велике церковне свято, присвячене Хрещенню Господньому. Цього дня люди згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Свято Водохрещі відоме своїми цікавими традиціями, головною з яких є купання в річці або озері з освяченою водою.

У ПЦУ заявили, що масові хрещенські купання не є давньою українською традицією, й таким чином не вийде "змити гріхи".

Заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголошував, що одноразове купання у крижаній воді на Водохреща не може загартувати й зміцнити організм, оскільки загартовуватися потрібно систематично, щоденно контактуючи з холодною водою.

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Автор: УНІАН