Марина В'язовська стала другою жінкою в світі, що отримала Філдсівську премію

Українку Марину В'язовську нагородили найпрестижнішою нагородою з математики. Вона стала першою громадянкою України та другою жінкою в історії, хто отримав Філдсівську премію.

Про це повідомила прес-служба Міжнародного математичного Союзу.

"За доказ того, що решітка Е8 забезпечує найщільнішу упаковку однакових сфер у 8 вимірах і за подальший внесок у пов'язані екстремальні завдання і проблеми інтерполяції в аналізі Фур'є", – йдеться в повідомленні.

В'язовська отримала в Київському університеті ступінь бакалавра математики, а ступінь магістра – в Німеччині. Вона працює у федеральній політехнічній школі в Лозанні, Швейцарія.

Також цього року нагороду отримали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард і вчений з Південної Кореї Джун Ха.

Довідка УНІАН. Філдсівську премію заснували в 1936 році для математиків у віці до 40 років за видатні досягнення. Нагороду вручають тільки один раз на чотири роки. Фактично, це аналог Нобелівської премії.

Як раніше повідомляв УНІАН, фонд Бориса Нємцова присудив свою щорічну премію президенту України Володимиру Зеленському - за сміливість.

У 2022 році в шорт-листі були мер Києва Віталій Кличко, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк і український парамедик Юлія Паєвська, відома як Тайра, яка зараз знаходиться в полоні у російських фашистів.

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