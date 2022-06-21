Медаль була продана невідомому учаснику торгів телефоном.

Російський журналіст, головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов продав свою Нобелівську премію за 103,5 мільйона доларів.

Про це пише The Guardian.

Муратов сказав, що вторговані кошти підуть безпосередньо у ЮНІСЕФ, щоб допомогти дітям, переміщеним в результаті війни в Україні.

Онлайн-торги почалися 1 червня, що збіглося зі святкуванням Міжнародного дня захисту дітей.

Медаль була продана невідомому учаснику торгів телефоном.

На питання, чому він вибрав ЮНІСЕФ одержувачем коштів, Муратов сказав: "Для нас дуже важливо, щоб ця організація не належала будь-якому уряду. Вона може працювати над урядом. Для неї немає меж".

В інтерв'ю Associated Press перед аукціоном Муратов сказав, що його особливо турбують діти, осиротілі через війну в Україні. "Ми хочемо повернути їм майбутнє", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля по захопленню Сєвєродонецька. Зараз у місті тривають запеклі бої. Як повідомляв увечері, 20 червня, голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай, ЗСУ контролюють тільки територію заводу "Азот".

Триває наступ ворога на Бахмутському напрямку.

Водночас українські захисники припинили штурм російських військ у Мар'їнці - ворог безславно втік.

Росія завдала авіаудари по Сумській, Харківській та Миколаївській області.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

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