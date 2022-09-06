Українська влада має намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата.

Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію з ЄС. Планується, що наступного року Київ зможе перейти до переговорного процесу щодо членства.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Bloomberg.

"Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС - це величезна підтримка в нашій боротьбі проти російського вторгнення. Політична влада та українське суспільство об’єднані в нашому русі в ЄС. Наразі Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію. Маємо намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата. Зробимо все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства", - сказав Шмигаль.

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Прем'єр наголосив, Росія веде злочинну війну не лише проти України, а й гібридну війну проти Європи.

"Газовий і нафтовий шантаж, дезінформаційні й кібератаки, продуктова й міграційна кризи - усе це через навмисні дії Росії. Лише об’єднаними ми зможемо виграти цю війну та відстояти принципи демократії та свободи. Під час візиту в Брюссель побачили це розуміння в європейських лідерів. І маємо цілковиту впевненість, що вони стоятимуть з Україною до нашої перемоги", - додав урядовець.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна працює над виконанням усіх рекомендацій Європейського союзу для отримання позитивної оцінки Європейської Комісії до кінця року.

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