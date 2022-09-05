Влада готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку передвступних переговорів.

Україна працює над виконанням усіх рекомендацій Європейського союзу для отримання позитивної оцінки Європейської Комісії до кінця року.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пленарного 8-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС, передає Урядовий портал.

"Україна готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку передвступних переговорів. Працюємо над виконанням усіх рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року", – сказав Шмигаль.

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Також він висловив переконаність у тому, що ці кроки дадуть змогу вже незабаром розпочати роботу щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

"Ми приділяємо велику увагу продовженню роботи щодо інтеграції у внутрішній ринок ЄС та секторальної інтеграції в ЄС, що розпочалася у рамках Угоди про асоціацію", – додав прем'єр.

За словами прем’єр-міністра, зараз іде робота над впровадженням "безвізів", передусім митного, промислового, транспортного та над подальшою інтеграцією в енергетичний, цифровий, роумінговий, платіжний простори Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському союзі.

Водночас Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій - прискорення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини та інші.

21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

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