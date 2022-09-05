Україна працює над виконанням усіх рекомендацій Європейського союзу для отримання позитивної оцінки Європейської Комісії до кінця року.
На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пленарного 8-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС, передає Урядовий портал.
"Україна готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку передвступних переговорів. Працюємо над виконанням усіх рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року", – сказав Шмигаль.
Також він висловив переконаність у тому, що ці кроки дадуть змогу вже незабаром розпочати роботу щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.
"Ми приділяємо велику увагу продовженню роботи щодо інтеграції у внутрішній ринок ЄС та секторальної інтеграції в ЄС, що розпочалася у рамках Угоди про асоціацію", – додав прем'єр.
За словами прем’єр-міністра, зараз іде робота над впровадженням "безвізів", передусім митного, промислового, транспортного та над подальшою інтеграцією в енергетичний, цифровий, роумінговий, платіжний простори Європейського Союзу.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському союзі.
Водночас Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій - прискорення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини та інші.
21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.