З полону повернули 75 українців: СБУ показала ексклюзивне відео

В СБУ наголосили, що життя кожного українця – найвища цінність.

З російського полону звільнили ще 75 українців. З'явилися ексклюзивні кадри процесу повернення громадян.

Як повідомляє Служба безпеки України, чергове звільнення українців з полону - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця", - йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими - останні новини

У п'ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 своїх громадян. Як повідомив президент Володимир Зеленський, додому повернулися військовослужбовці, службовці Нацгвардії, прикордонники. Четверо з тих, хто повернувся, - цивільні особи.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що наразі в російській неволі перебувають 403 українські жінки, багато з них - незаконно утримувані цивільні.

За інформацією правозахисників, станом на березень Росія примусово утримувала щонайменше 7 тисяч цивільних українців.

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