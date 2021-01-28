26 січня Верховна Рада ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум, внесений президентом.

Всеукраїнський референдум можна буде провести вже цього року.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Він зазначив, що організувати перший референдум можна буде вже після підписання законопроекту «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» президентом України Володимиром Зеленським.

"Кількість референдумів, які можна проводити упродовж року, необмежена. Проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі президента України або Верховної Ради України", - уточнив Стефанчук.

Закон про референдум

26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№ 3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом України відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.

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Автор: Надя Пришляк