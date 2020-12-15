У Києві вже кілька годин перевіряють дві станції метро на наявність вибухівки.

У київському метро через закриття двох центральних станцій скупчилися тисячі пасажирів.

Відповідні фото та відео публікують пасажири підземки у соцмережах.

У спільноті "Київ оперативний" показали, що відбувається на станції "Палац спорту". Скупчення людей там спостерігається через закриття іншої пересадочної станції "Майдан Незалежності".

Автор іншого відео звертає увагу на деякі незвичайні деталі.

"Друзі, а вам не здається, що з метро якась фігня? Зазвичай, станції перевіряють набагато швидше. До того ж, люди, які намагалися війти до станцій повідомляють нам, що поблизу із входом жодних спец автомобілів немає. Ну, і в середині нікого немає. Лише черговий наряд", - йдеться у повідомленні.

Журналіст Катерина Кундельська Кухарчук опублікувала фото зі станції "Золоті ворота", на якій теж дуже багато пасажирів.

"Жіночка на станції в гучномовець просить "Не скупчуватися" Серйозно?", - написала вона у соцмережі.

На сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook досі розміщена інформація про замінування двох станцій та пересадочного вузла між ними. Про це стало відомо майже п'ять годин тому.

Судячи з кадрів, сьогодні ввечері у столичній підземці порушуються ледь не усі карантинні заходи: дехто з пасажирів приспускає захисні маски, а про соціальну дистанцію взагалі мова не йде.

Протести ФОПів у центрі Києва

Раніше на Майдані Незалежності правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат.

Учасники акції "СТОП локдаун!", що організована рухом "SaveФОП", вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

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Автор: Юрій Годован