Станції та пересадку зачинено до завершення перевірки.

Станції метро Києва "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.

"Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - йдеться в повідомленні.

Інформацію про відкриття станції буде оприлюднено одразу після завершення перевірки.

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Як відомо, сьогодні в центрі Києва мітингують представники малого та середнього бізнесу. Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну. Між ними та правоохоронцями сталися сутички, є постраждалі з обох сторін.

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Автор: Леся Лещенко