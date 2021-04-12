Ситуація на дорогах у Києві / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

У понеділок вранці, 12 квітня, рух основними магістралями у Києві та деякими прилеглими вулицями ускладнено. На дорогах столиці спостерігаються затори та «тягучки».

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Ситуація на дорогах у Києві 12 квітня / скріншот

Ситуація на мостах

Читайте такожЛокдаун 2.0. Як владі для висновків року не вистачилоНа мостах у Києві утворилися затори в напрямку правого берега. Особливо складна ситуація спостерігається на Північному, Дарницькому та мосту Метро.

Трохи вільніше рух наразі по Південному мосту.

Ситуація на правому березі в Києві

Традиційно безліч пробок з ранку утворилося в центрі Києва.

Загрузнути в багатокілометрових пробках можна на проспектах Перемоги, Степана Бандери та на Набережному шосе.

Ускладнено рух вул. Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, Новокостянтинівська, Скляренко та Ілленко.

Ситуація на дорогах у Києві 12 квітня / скріншот

Ситуація на Лівому березі в Києві

Ситуація на Лівобережному масиві дещо спокійніша, ніж на правому.

Разом з тим велика пробка утворилася по проспекту Миколи Бажана, починаючи від Південного моста та не доїжджаючи до станції метро «Позняки».

Ситуація на дорогах у Києві 12 квітня / скріншот

Також «почервоніли» від заторів наступні вулиці: вул.Кубанської України, вул. Братиславська, вул. Миропільська та пр. Визволителів.

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Автор: Катерина Шварц