Традиційно безліч пробок з ранку утворилося в центрі столиці та на мостах.

У понеділок вранці, 12 квітня, рух основними магістралями у Києві та деякими прилеглими вулицями ускладнено. На дорогах столиці спостерігаються затори та «тягучки».

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Ситуація на мостах

Читайте такожЛокдаун 2.0. Як владі для висновків року не вистачилоНа мостах у Києві утворилися затори в напрямку правого берега. Особливо складна ситуація спостерігається на Північному, Дарницькому та мосту Метро.

Трохи вільніше рух наразі по Південному мосту.

Ситуація на правому березі в Києві

Традиційно безліч пробок з ранку утворилося в центрі Києва.

Загрузнути в багатокілометрових пробках можна на проспектах Перемоги, Степана Бандери та на Набережному шосе.

Ускладнено рух вул. Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, Новокостянтинівська, Скляренко та Ілленко.

Ситуація на Лівому березі в Києві

Ситуація на Лівобережному масиві дещо спокійніша, ніж на правому.

Разом з тим велика пробка утворилася по проспекту Миколи Бажана, починаючи від Південного моста та не доїжджаючи до станції метро «Позняки».

Також «почервоніли» від заторів наступні вулиці: вул.Кубанської України, вул. Братиславська, вул. Миропільська та пр. Визволителів.

Головні новини України та світу на ранок 12 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц