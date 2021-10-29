Також про підозру повідомили екс-керівнику одного із департаментів Міністерства оборони України.

Cлідчі ДБР повідомили про підозру екс-заступнику міністра та екс-керівнику одного із департаментів Міністерства оборони України, які під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на понад 700 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що у грудні 2020 - січні 2021 року керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік.

Потім керівник департаменту за вказівкою заступника Міноборони незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими транспортування продуктів харчування та своєчасне поповнення недоторканих продовольчих запасів ЗСУ вже не були зобов’язанням постачальників.

Як наслідок ЗСУ повинні були самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад та техніку та витрачати додаткові бюджетні кошти.

"Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їхніх основних завдань, визначених Конституцією України, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності", - йдеться у повідомленні.

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Екс-заступнику міністра та екс-керівнику департаменту повідомлено про підозру за статтею перешкоджання законній діяльності ЗСУ України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

Нагадаємо, ДБР звинуватило військовий завод Порошенка в поставках армії бракованої техніки.

Автор: Денис Прядко