Президент закликав громадян дбати про Україну, цінувати одне одного і робити усе, щоб допомогти воїнам.

Президент Володимир Зеленський закликав українців підтримувати одне одного: ми не втратили людяності, хоч і пережили страшні місяці.

"Що б не відбувалось і що б не було у вас на душі - підтримуйте одне одного. Обовʼязково", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський закликав українців знаходити час, щоб сказати теплі слова людям, які поруч.

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"Навіть, якщо це не близькі вам люди… Знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу. Похвалити за те чи інше зусилля, за турботу… Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, то приділяйте увагу…, допомагайте. Частіше обіймайте рідних, частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте, частіше підтримуйте колег, частіше дякуйте батькам, частіше радійте дітям і не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб просто почути, як ви…", - сказав глава держави.

Він наголосив, що не варто зараз втрачати зв’язок з друзями та знайомими, та закликав підтримувати тих, хто воює за Україну.

"Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – з різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота один про одного, коли обставини випробовують, – усе це теж наш спільний захист", - вважає Зеленський.

Він закликав громадян дбати про Україну, цінувати одне одного і робити усе, щоб допомогти українським воїнам.

"Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом", - підкреслив президент.

Ситуація на фронті станом на 28 грудня

Втрати Росії в Україні серйозно зросли - підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили ворожий склад боєприпасів, два пункти управління, а також два райони зосередження живої сили.

Загальні втрати Росії в Україні становлять близько 103 тисяч 770 загарбників. Крім того, на нашій землі ліквідовано, зокрема, 3017 ворожих танків та 6037 бойових броньованих машин.