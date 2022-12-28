Президент України розповів французькому міністру про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України.

Президент України Володимир Зеленський та міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню обговорили подальші кроки для посилення обороноздатності України за французької підтримки.

"Провів зустріч із міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню. Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - повідомив Зеленський у Telegram.

Президент подякував Франції за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей сил оборони.

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Військова допомога від Франції: деталі

20 листопада Лекорню заявив, що Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба. Він додав, що Франція вже здійснила поставки озброєнь Україні на суму 550 млн євро.

1 грудня президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон у спільній заяві пообіцяли надати Україні системи ППО та обладнання, необхідне для ремонту енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок ворожих атак.

20 грудня Макрон заявив, що Франція у першому кварталі 2023 року планує відправити в Україну нові 155-мм самохідні артилерійські установки Caesar та іншу оборонну допомогу.