Авіація України завдала кілька ударів по районах зосередження супротивників, зазначили у Генштабі.

Втрати Росії в Україні серйозно зросли - підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили ворожий склад боєприпасів, два пункти управління, а також два райони зосередження живої сили.

Авіація нашої держави упродовж поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження ворогів, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України у Facebook.

"Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється", - йдеться у повідомленні.

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ЗСУ пішли у контрнаступ наприкінці літа, спершу від росіян було звільнено майже всю Харківську область.

28 грудня Володимир Зеленський повідомив, що від загарбників вже вдалося звільнити понад 1 тис. 800 українських населених пунктів.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні становлять близько 103 тисяч 770 загарбників. Крім того, на нашій землі ліквідовано, зокрема, 3017 ворожих танків та 6037 бойових броньованих машин.

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