У селі проживає 62 пари близнюків.

На Закарпатті, біля підніжжя Чорної гори розташоване відоме на всю Україну та світ село, яке називають столицею близнюків – Велика Копаня. Населений пункт потрапив до Книги рекордів України через феноменальну кількість близнюків, які тут постійно народжуються.

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"На сьогодні є 62 пари близнюків при чисельності населення майже чотири тисячі осіб", - розповідає голова Великокопанської сільської ради Віталій Балаж.

Село потрапило до Книги рекордів України через феноменальну кількість близнюків, які постійно тут народжуються. Дослідники вважають, що на появу близнюків впливає вода з місцевого джерела з високим рівнем селену.

Читайте такожВ Івано-Франківську суд звільнив хлопця від служби в армії через релігійні переконанняЛюди розповідають, що близнюки тут з'являються буквально у всього живого.

"Корова мала два теляти, кури несуть яйця з двома жовтками. Навіть в городі овочі, фрукти та ягоди теж народжуються по двоє", – каже мешканка селища Тетяна Чейпеш.

Як раніше повідомляв УНІАН, сіамських близнюків з Камеруну успішно розділили у Туреччині. Операція тривала 27 годин. Сестрам Елізабет і Мері - рік й чотири місяці. Вони народилися з'єднаними в області хребта і таза. Дівчаток привезли до Туреччини сім місяців тому. Весь цей час лікарі проводили дослідження і готувалися до операції.

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Автор: Анастасія Горбачова