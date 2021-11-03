Маленькі Елізабет та Мері народилися у Камеруні, з'єднаними в зоні поперека.

Сіамських близнюків із Камеруна успішно розділили в Туреччині. Операція тривала 27 годин.

Сестрам Елізабет та Мері – рік та чотири місяці. Вони народилися з'єднаними в області хребта та тазу.

Дівчаток привезли до Туреччини сім місяців тому. Весь цей час лікарі проводили дослідження та готувалися до операції.

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Як ідеться в сюжеті ТСН, більшу частину життя Елізабет та Мері звикли бути постійно разом. Однак нині зможуть поїхати додому в окремих кріслах. Їхня мама згадує, що лікарі відразу не повідомили, що близнюки з'єднані.

Батьки Елізабет і Мері певні, що їхні донечки відчували шалений дискомфорт. Відтак, знайшли медиків, які допомогли б малечі - зголосилися лікарі з Туреччини.

Складне хірургічне втручання турецькі медики планували за допомогою 3D-моделей. Все минуло успішно.

Батько дівчаток вже розмірковує про майбутнє доньок. Хоче, аби вони допомагали дітям у рідному Камеруні. Самі ж Елізабет та Мері зробили те, що не могли увесь цей час. Щойно одужали, Мері почала співати і повзати, а Елізабет - танцювати і говорити.

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Автор: Вікторія Гордієнко