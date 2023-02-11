За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно експортувати з України, - понад $200 тис.

Правоохоронці виявили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники київської приватної компанії.

Про це у Telegram повідомляє Держбюро розслідувань. "У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувач – німецьке підприємство", - інформують у ДБР.

За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України, становить понад $200 тис.

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За клопотанням ДБР суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких - майже $150 тис.

Наразі триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.

Злочинні схеми на митниці

1 лютого Кабінет міністрів звільнив керівний склад митниці – виконувача обов’язків голови Держмитслужби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

Зранку 10 лютого стало відомо, що співробітники СБУ та ДБР проводять масштабні обшуки у центральному апараті ДМСУ та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях.

Також було встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми.

За результатами обшуків у ДБР повідомили про виявлення тіньових схем, внаслідок яких держава щомісяця зазнавала до 10 млрд грн збитків.

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