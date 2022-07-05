Це необхідно для запобігання корупції.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні проводять цифровізацію в різних сферах для запобігання корупції. У найближчих планах, за його словами, цифровізація на митниці.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів на конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано.

За словами Шмигаля, якщо люди не будуть контактувати зі службовцями на митниці, це прибере корупційні ризики. Він нагадав, що в Україні вже реалізується цифровізація адміністративних послуг.

"Перш за все, ми повинні створити умови в нашій країні, де буде неможливо мати корупцію, і тоді не потрібно буде боротися з нею... Перш за все - це цифровізація. Ми вже перевели в цифровий порядок дуже багато сфер - інвестиції, будівництво, архітектура. Повністю це переведено на електронні рамки, і в такому випадку корупція неможлива", - зазначив український прем'єр.

Глава Кабміну додав, що до війни Україна доклала багато зусиль для розвитку антикорупційної інфраструктури і продовжить роботу в цьому напрямку з міжнародними партнерами.

Як раніше повідомляв УНІАН, Шмигаль також презентував проект плану відновлення України після війни.

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