Чемпіон світу вважає, що у Олександра Усика були проблеми з Дереком Чісорою.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі висловився про перспективи українця Олександра Усика в суперважкій вазі.

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Про це Ф'юрі сказав в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

"Без образ для Чісори, але він вже в кінці своєї кар'єри і був тестом для Усика в суперважкому дивізіоні. Дереку вже майже 40 років, він програв більшість з останніх боїв. Але я вважаю, що він заслужив перемогу або як мінімум нічию, проте він поступився рішенням суддів. Якщо у Усика були проблеми з Чісорою, то як він збирається перемагати топ-бійців у супертяжах?".

При цьому Ф'юрі підкреслив, що Усик може перемогти Джо Джойса:

"Джойс може перемогти Усика. І навпаки. Проблеми з Чісорою не означають, що Усик матиме проблеми з Джойсом. Всі можуть перемогти всіх. Всіх, крім мене. Тому що я непереможний".

Олександр Усик: кар'єра в суперважкій вазі

Усик перейшов у суперважку вагу в 2019 році після того, як став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

У першому бою в супертяжах українець здобув дострокову перемогу над Чаззом Візерспуном. У жовтні 2020-го Усик рішенням суддів виграв у Дерека Чісори.

Українець став обов'язковим претендентом на бій за пояс WBO, проте Всесвітня боксерська організація дозволила чемпіону Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу заради бою з Тайсоном Ф'юрі.

Очікується, що Усик проведе бій проти британця Джо Джойса за титул "тимчасового" чемпіона WBO, але з організацією цього бою поки є заковика.

Також Усик очолив рейтинг WBA в суперважкій вазі.

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Автор: Антон Дудар