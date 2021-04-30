Марік Джангутінов не зміг побороти коронавірус.

У віці 55 років перестало битися серце українського боксерського рефері Маріка Джангутінова.

Про це повідомляє pro.boxing.ukraine.

Джангутінов став жертвою підступної коронавірусної інфекції.

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Він довгі роки працював суддею та обслуговував бої як на території України, так і за кордоном. Народившись у Казахстані, він у 18 років переїхав до Донецька, де навчався на факультеті прикладної математики в місцевому університеті. Своє 55-річчя Марік відсвяткував нещодавно - 18 квітня.

Головною пристрастю Джангутінова був бокс. Він мав звання майстра спорту, а після завершення кар'єри працював у якості рефері міжнародної категорії з любительського боксу - EABA / WBO.

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Автор: Артем Будрін