Олександр Усик та Олександр Красюк / фото K2 Promotions Ukraine
Олександр Усик вирішив записати відеозвернення до промоутера британського боксера Ентоні Джошуа - Едді Хірна. Компанію українській зірці склав його агент - Олександр Красюк.
Ролик опублікований в Instagram.
"Привіт Едді! Я хочу грошей, більше грошей", - англійською звернувся Усик до промоутера, який представляє інтереси його потенційного суперника.
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Бій Усик - Джошуа: головне
- Довгоочікуваний бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі під великою загрозою зриву, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером.
- Джошуа дав тиждень Ф'юрі на владнання справ з Вайлдером, але домовитись про "відкуп" не вдалося, і тепер для Джошуа шукають нового суперника.
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Зараз цим поясом володіє Джошуа.
- Президент WBO Пако Валькарсель щиро вірить у те, що бій між Усиком та Джошуа відбудеться незабаром.
- Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.
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