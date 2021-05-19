Український боксер разом зі своїм агентом Олександром Красюком записав відеозвернення до Едді Хірна.

Олександр Усик вирішив записати відеозвернення до промоутера британського боксера Ентоні Джошуа - Едді Хірна. Компанію українській зірці склав його агент - Олександр Красюк.

Ролик опублікований в Instagram.

"Привіт Едді! Я хочу грошей, більше грошей", - англійською звернувся Усик до промоутера, який представляє інтереси його потенційного суперника.

Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі під великою загрозою зриву, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером.

Джошуа дав тиждень Ф'юрі на владнання справ з Вайлдером, але домовитись про "відкуп" не вдалося, і тепер для Джошуа шукають нового суперника.

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Зараз цим поясом володіє Джошуа.

Президент WBO Пако Валькарсель щиро вірить у те, що бій між Усиком та Джошуа відбудеться незабаром.

Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.

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Автор: Артем Будрін