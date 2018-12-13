Шахтар під чарівним київським снігопадом вилетів з Ліги Чемпіонів (фоторепортаж)

Гра проходила у непростих погодних умовах, які позначалися і на характері гри обох команд.

У середу, 12 грудня, на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" грав з командою з французького Ліона.

Це був заключний матч групового етапу Ліги Чемпіонів і він завершився з рахунком 1:1.

Не зумівши виграти у французів, команда з Донецька посіла 3-е місце в підсумковій таблиці Групи F і в лютому продовжить виступи у другому за значущістю єврокубковому турнірі - Лізі Європи.

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Матч відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Спочатку гра повинна була пройти в Харкові, проте через введення в регіоні воєнного стану УЄФА прийняло рішення перенести гру "Шахтаря" до Києва, на домашню арену ФК "Динамо".

Матч Шахтар-Ліон проходив у непростих погодних умовах - снігопад у Києві йшов чарівний, але позначався на характері гри обох команд.

Матч Шахтар - Ліон у фотогалереї УНІАН

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" зіграв внічию з "Ліоном" в Києві (1:1) і за підсумками групового турніру посів третє місце в групі F, пропустивши поперед себе "Манчестер Сіті" і "Ліон". Гірники отримали право зіграти в 1/16 фіналу Ліги Європи, де візьме участь також і київське "Динамо".